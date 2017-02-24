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"Рубин" улетел из Испании в Казань, завершив последний сбор

24 февраля "Рубин" провел заключительную тренировку на НКНХ-тренировочном сборе в Аликанте и вечером отправился в Казань.

В Испании команда провела три сбора, на которых сыграла восемь контрольных матчей, одержав шесть побед, один раз сыграв вничью и один раз уступив сопернику.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
Сегодня, 22:18
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