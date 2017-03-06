Галицкий, Федун и Керимов - вошли в список богатейших людей мира

Агентство Bloomberg опубликовало обновленную версию рейтинга 500 миллиардеров мира.Российский бизнесмен Сергей Галицкий, являющийся владельцем и президентом "Краснодара", расположился на 198-м месте с состоянием в 6,98 миллиарда долларов. Владелец другого российского клуба – московского "Спартака" – Леонид Федун с состоянием в 4,63 миллиарда долларов находится на 366-м месте, а бывший глава "Анжи" Сулейман Керимов – на 320-м (5,01, миллиарда долларов).Также в список 500 миллиардеров мира вошли и другие россияне, которые трудятся в футбольной сфере за пределами России, а именно акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов (70-е место – 13,9 миллиарда долларов), владелец "Челси" Роман Абрамович (118-е место – 10,7 миллиарда долларов) и президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев (129-е место – 9,52 миллиарда долларов).