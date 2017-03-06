Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Галицкий, Федун и Керимов - вошли в список богатейших людей мира

Агентство Bloomberg опубликовало обновленную версию рейтинга 500 миллиардеров мира.

Российский бизнесмен Сергей Галицкий, являющийся владельцем и президентом "Краснодара", расположился на 198-м месте с состоянием в 6,98 миллиарда долларов. Владелец другого российского клуба – московского "Спартака" – Леонид Федун с состоянием в 4,63 миллиарда долларов находится на 366-м месте, а бывший глава "Анжи" Сулейман Керимов – на 320-м (5,01, миллиарда долларов).

Также в список 500 миллиардеров мира вошли и другие россияне, которые трудятся в футбольной сфере за пределами России, а именно акционер лондонского "Арсенала" Алишер Усманов (70-е место – 13,9 миллиарда долларов), владелец "Челси" Роман Абрамович (118-е место – 10,7 миллиарда долларов) и президент "Монако" Дмитрий Рыболовлев (129-е место – 9,52 миллиарда долларов).

СЭ
Сегодня, 08:25
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Гинера нет, Миллера нет...и как мы с Зенитом вечно умудряемся всех скупать, чтоб мясо чемпионом не стало?


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 10:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Кризис-шмизис... эмбарги... Кому - война, а кому - мать родна.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 09:01) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да, это гиннер с миллером - нищие, у них все общественное, своего ничего нет smile


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 08:48) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это за них Гнидер похлопотал. Хааароший всё таки он парень... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 18.02.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.