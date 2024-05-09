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Камоцци: цикл Семака подходит к завершению, "Зениту" нужно что-то новое

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Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказал мнение о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
- Я думаю, что летом "Зениту" стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое, - передаёт слова Камоцци "РБ Спорт".

48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года. Под руководством Семака петербуржцы провели пять полных чемпионатов России и во всех досрочно завоевали чемпионское звание. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги за три тура до финиша "Зенит" лидирует с 51 очком в 27 матчах, опережая "Краснодар" и московское "Динамо" на 1 очко.

Зенит Сергей Семак Франко Камоцци
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