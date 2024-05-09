- Я думаю, что летом "Зениту" стоит искать нового тренера. Цикл Семака подходит к своему завершению. Команде нужно что-то новое, - передаёт слова Камоцци "РБ Спорт".
48-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак возглавляет сине-бело-голубых с мая 2018 года. Под руководством Семака петербуржцы провели пять полных чемпионатов России и во всех досрочно завоевали чемпионское звание. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги за три тура до финиша "Зенит" лидирует с 51 очком в 27 матчах, опережая "Краснодар" и московское "Динамо" на 1 очко.
Камоцци: цикл Семака подходит к завершению, "Зениту" нужно что-то новое
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказал мнение о главном тренере "Зенита" Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"