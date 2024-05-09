Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
2 - 0 2 0
Марсель2 тайм
Байер
0 - 2 0 2
Рома2 тайм

Лига конференций УЕФА

Олимпиакос
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм

Гендиректор "Рубина" - о сути санкций к Безрукову: никаких отстранений от матчей и от тренировок нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов ответил на вопрос о сути дисциплинарных санкций клуба к хавбеку Руслану Безрукову за шутку после матча 21 тура РПЛ с "Зенитом" (2:0).
Фото: ФК "Рубин"
- Дисциплинарные санкции - это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет, - передаёт слова Айбатова "РБ Спорт".

Ранее официальный телеграм-канал "Рубина" сообщил, что на 22-летнего полузащитника Руслана Безрукова наложены внутриклубные меры дисциплинарного взыскания за шутку об ожидании на банковскую карточку денег от "Краснодара" после выездной победы над "Зенитом" (2:0) в матче перенесённого 21 тура Российской премьер-лиги.

Рубин Руслан Безруков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится