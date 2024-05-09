- Дисциплинарные санкции - это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет, - передаёт слова Айбатова "РБ Спорт".
Ранее официальный телеграм-канал "Рубина" сообщил, что на 22-летнего полузащитника Руслана Безрукова наложены внутриклубные меры дисциплинарного взыскания за шутку об ожидании на банковскую карточку денег от "Краснодара" после выездной победы над "Зенитом" (2:0) в матче перенесённого 21 тура Российской премьер-лиги.
Гендиректор "Рубина" - о сути санкций к Безрукову: никаких отстранений от матчей и от тренировок нет
Генеральный директор "Рубина" Александр Айбатов ответил на вопрос о сути дисциплинарных санкций клуба к хавбеку Руслану Безрукову за шутку после матча 21 тура РПЛ с "Зенитом" (2:0).
Фото: ФК "Рубин"