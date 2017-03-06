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Фанат "Спартака", погибший в Краснодаре, оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"
Погибший в Краснодаре болельщик "Спартака" Евгений Р. является братом профессионального футболиста Валерия Р., выступающего за ставропольское "Динамо", сообщает "Лайф".
Инцидент произошел после вчерашнего матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2). Троллейбус сбил перебегавшего через дорогу двадцатилетнего болельщика "Спартака". От полученных травм поклонник красно-белых скончался.
Инцидент произошел после вчерашнего матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2). Троллейбус сбил перебегавшего через дорогу двадцатилетнего болельщика "Спартака". От полученных травм поклонник красно-белых скончался.
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