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Фанат "Спартака", погибший в Краснодаре, оказался братом футболиста ставропольского "Динамо"

Погибший в Краснодаре болельщик "Спартака" Евгений Р. является братом профессионального футболиста Валерия Р., выступающего за ставропольское "Динамо", сообщает "Лайф".

Инцидент произошел после вчерашнего матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2). Троллейбус сбил перебегавшего через дорогу двадцатилетнего болельщика "Спартака". От полученных травм поклонник красно-белых скончался.
Сегодня, 18:10
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