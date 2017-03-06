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Валерий Масалитин: видно, что "Спартак" настроен на чемпионство

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Масалитин остался доволен игрой "Спартака" в матче с "Краснодаром" (2:2) в 18-м туре чемпионата России.

"Для первой игры красно-белые сыграли очень хорошо. Видно, что команда настроена на чемпионство. Матч получился очень интересным для болельщиков, но очень нервным для тренеров. Не игра, а качели. Сплошные нервы. Обе команды могли и проиграть, и выиграть. И оба наставника получили приличный стресс. Закономерный итог этого матча — ничья. Отдельными моментами очень хорошо играл и "Краснодар", и "Спартак". Да и вообще матч получился на загляденье. Мне кажется, это самая интересная игра тура", - цитирует Масалитина "Газета.ру".
Теги: Масалитин Спартак Краснодар
Вчера, 22:45
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3
(5)
№3 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 23:15) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
раз минусуют точно в панике


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№2 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 23:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
видно, что "Спартак" настроен на чемпионство

И что из этого? Зенит настроен. ЦСКА настроен. Краснодар настроен. Играть еще 12 туров(36 очков). Спартаку играть еще со всеми командами из верха таблицы. Вот после окончания чемпионата и можно говорить.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: OgreGate (Вчера, 23:07) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Потому-то админресурс и в панике


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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