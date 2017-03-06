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Сын Александра Тарханова возглавил дубль "Урала"

У молодежной команды "Урала" - новый тренер. Погос Галстян, возглавлявший дублеров клуба в первой части этого сезона, перешел на работу в основную команду, сообщает официальный сайт "Урала".

А наставником молодежки назначен Юрий Александрович Тарханов, сын главного тренера "Урала".
Теги: Урал
Вчера, 23:07
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