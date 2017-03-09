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Паулино Гранеро: ЦСКА полностью готов к весеннему отрезку сезона
Тренер по физподготовке ЦСКА Паулино Гранеро подчеркнул, что команда выполнила на зимних сборах все, что запланировала.
— На сборах перед занятиями футболисты надевали специальные приборы. Более того, игроки выходили с ними и на контрольные матчи. Как называется устройство и в чём его функции?
— Это акселерометр. Комплексный прибор, позволяющий измерить расстояние, которое преодолел игрок за время тренировки, а также множество других показателей.
— О чём именно идёт речь?
— О том, например, сколько движений футболист совершил в ту или иную сторону по ходу занятия. Сколько ускорений, разворотов и так далее. Кроме того, из показателей акселерометра видно, с какой скоростью игрок проделывает ту или иную работу. Для нас также немаловажно, что все это можно соотнести с частотой сердечного ритма. После каждой тренировки мы внимательно анализируем данные и получаем полную информацию о состоянии того или иного футболиста.
— Правда ли, что этот прибор разрешён для использования в том числе и в официальных матчах?
— Всё верно. Футболистам во время игры они абсолютно не мешают. В Испании, как и в других странах, многие клубы используют акселерометры на протяжении всего сезона.
— В Кампоаморе футболисты ЦСКА проделали очень серьёзную работу. Удалось ли команде полностью реализовать всю намеченную программу?
— Мы выполнили абсолютно всё, что было запланировано. Очень хорошо проходили и тренировки, и контрольные матчи. Тренерам важно чувствовать, что в период подготовки команда прогрессирует, и мы это видели. У некоторых футболистов порой возникали болевые ощущения, это типичная ситуация при столь высокой интенсивности. Кто-то пропускал занятия, но потом навёрстывал упущенное. Главное, что футболисты прекрасно понимали, зачем они всё это делают. Всегда говорю игрокам: работать надо с удовольствием. Даже если в какие-то моменты приходится нелегко.
— Знаю, что вы самым серьёзным образом анализируете каждую тренировку.
— Совершенно верно. Все упражнения, движения, ускорения. И до занятий, и после них подробно общаемся с главным тренером. Он получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов.
— Как оцениваете готовность команды к оставшимся матчам?
— Физически команда в полном порядке. Уровень, которого удалось достичь, позволяет рассчитывать на успешное выступление ПФК ЦСКА в весенней части сезона.
ПФК ЦСКА
— На сборах перед занятиями футболисты надевали специальные приборы. Более того, игроки выходили с ними и на контрольные матчи. Как называется устройство и в чём его функции?
— Это акселерометр. Комплексный прибор, позволяющий измерить расстояние, которое преодолел игрок за время тренировки, а также множество других показателей.
— О чём именно идёт речь?
— О том, например, сколько движений футболист совершил в ту или иную сторону по ходу занятия. Сколько ускорений, разворотов и так далее. Кроме того, из показателей акселерометра видно, с какой скоростью игрок проделывает ту или иную работу. Для нас также немаловажно, что все это можно соотнести с частотой сердечного ритма. После каждой тренировки мы внимательно анализируем данные и получаем полную информацию о состоянии того или иного футболиста.
— Правда ли, что этот прибор разрешён для использования в том числе и в официальных матчах?
— Всё верно. Футболистам во время игры они абсолютно не мешают. В Испании, как и в других странах, многие клубы используют акселерометры на протяжении всего сезона.
— В Кампоаморе футболисты ЦСКА проделали очень серьёзную работу. Удалось ли команде полностью реализовать всю намеченную программу?
— Мы выполнили абсолютно всё, что было запланировано. Очень хорошо проходили и тренировки, и контрольные матчи. Тренерам важно чувствовать, что в период подготовки команда прогрессирует, и мы это видели. У некоторых футболистов порой возникали болевые ощущения, это типичная ситуация при столь высокой интенсивности. Кто-то пропускал занятия, но потом навёрстывал упущенное. Главное, что футболисты прекрасно понимали, зачем они всё это делают. Всегда говорю игрокам: работать надо с удовольствием. Даже если в какие-то моменты приходится нелегко.
— Знаю, что вы самым серьёзным образом анализируете каждую тренировку.
— Совершенно верно. Все упражнения, движения, ускорения. И до занятий, и после них подробно общаемся с главным тренером. Он получает всю необходимую информацию о состоянии футболистов.
— Как оцениваете готовность команды к оставшимся матчам?
— Физически команда в полном порядке. Уровень, которого удалось достичь, позволяет рассчитывать на успешное выступление ПФК ЦСКА в весенней части сезона.
ПФК ЦСКА
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