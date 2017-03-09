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Густаво Лопес: всегда воспринимал Мостового и Карпина как игроков-победителей

Вице-чемпион Олимпийских игр и Кубка конфедераций экс-полузащитник Густаво Лопес поделился воспоминаниями о своих бывших партнерах по "Сельте" — Александре Мостовом и Валерии Карпине.

"В центре поля у нас действовали два ключевых игрока — Александр Мостовой и Валерий Карпин. Я воспринимал их, как игроков-победителей. Мне всегда хотелось иметь подобных партнеров по команде. Карпин отличался храбрым, даже агрессивным характером, он всегда тащил команду за собой, поддерживал ее единение. Что касается Мостового, то это лучший игрок, с которым я играл вместе, не считая того случая, когда однажды я разделил игровую раздевалку с Марадоной. Александр был футболистом фантастического уровня. Он стал символом очень красивой эпохи в истории "Сельты", — цитирует Лопеса "Газета.Ru".
Теги: Мостовой Карпин Сельта
Сегодня, 21:16
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