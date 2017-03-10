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Евгений Ловчев: преображение Бухарова не удивляет
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев отметил уровень игры в последних матчах форварда "Ростова" Александра Бухарова.
"Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард", - цитирует Ловчева "Спорт FM".
"Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард", - цитирует Ловчева "Спорт FM".
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