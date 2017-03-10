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Евгений Ловчев: преображение Бухарова не удивляет

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев отметил уровень игры в последних матчах форварда "Ростова" Александра Бухарова.

"Преображение Бухарова не удивляет. Просто в хорошие руки попал. Мы же хотим и преображения Кокорина. Бердыев знает, как использовать Бухарова. Помните же, как смеялись над Смоловым. А сейчас он лучший российский форвард", - цитирует Ловчева "Спорт FM".
Теги: Ловчев Бухаров Ростов Кокорин Смолов
Сегодня, 21:40
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№2 Написал: anonymous (Сегодня, 22:04) #
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Цитата: мяч квадратный
Кокорину тоже надо валить из зенитушки. и он зафеерит как раньше в Динамо. зенит - кладбище талантов.

куда валить? он никому не нужен...
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 21:48) #
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online

Кокорину тоже надо валить из зенитушки. и он зафеерит как раньше в Динамо. зенит - кладбище талантов.
Регистрация: 7.03.2016
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