Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: матч с "Зенитом" очень важный, но не факт, что ключевой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом".

"Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий", — сказал итальянский специалист в эфире "Матча".

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Спартак Зенит
Сегодня, 20:04
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.