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18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Массимо Каррера: матч с "Зенитом" очень важный, но не факт, что ключевой
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом".
"Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий", — сказал итальянский специалист в эфире "Матча".
"Чемпионат.сом"
"Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий", — сказал итальянский специалист в эфире "Матча".
"Чемпионат.сом"
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