Массимо Каррера: матч с "Зенитом" очень важный, но не факт, что ключевой

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от домашнего матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Зенитом"."Это очень важный матч, но не факт, что ключевой. После этого матча будет ещё семь игр, не менее важных. Что касается состава, то мы думали над разными вариантами и пришли к выводу, что этот стартовый состав самый подходящий", — сказал итальянский специалист в эфире "Матча".