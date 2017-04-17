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Агент: Ари точно не вернется в "Краснодар"

Агент форварда "Локомотива" Ари Оливер Кабрера сообщил, что футболист не вернется в "Краснодар". Сейчас бразилец выступает за московский клуб на правах аренды.

"Ари точно не вернется в "Краснодар". Останется ли он в "Локомотиве"? Пока не могу сказать, шансы на это 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить", - цитирует агента ТАСС.
Теги: Ари Краснодар Локомотив
Сегодня, 20:33
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