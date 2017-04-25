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Отец Промеса: думаю, сегодня Квинси забьет дважды
Отец нападающего "Спартака" Квинси Промеса поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом".
- Думаю, сегодня Квинси забьет дважды.
- То есть "Спартак" выиграет?
- Да.
- Вы уверены?
- Они должны.
- А чемпионом "Спартак" станет?
- Считаю, что да.
- А что можете сказать по поводу будущего Квинси?
- Об этом в другой раз.
"Спорт-Экспресс"
- Думаю, сегодня Квинси забьет дважды.
- То есть "Спартак" выиграет?
- Да.
- Вы уверены?
- Они должны.
- А чемпионом "Спартак" станет?
- Считаю, что да.
- А что можете сказать по поводу будущего Квинси?
- Об этом в другой раз.
"Спорт-Экспресс"
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