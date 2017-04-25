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Отец Промеса: думаю, сегодня Квинси забьет дважды

Отец нападающего "Спартака" Квинси Промеса поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом".

- Думаю, сегодня Квинси забьет дважды.

- То есть "Спартак" выиграет?

- Да.

- Вы уверены?

- Они должны.

- А чемпионом "Спартак" станет?

- Считаю, что да.

- А что можете сказать по поводу будущего Квинси?

- Об этом в другой раз.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Промес Спартак Урал
Сегодня, 18:37
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