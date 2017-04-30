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Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал гостевую победу "Спартака" над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-Лиги и шансы красно-белых на чемпионство.

"Можно ли поздравить "Спартак" с чемпионством? Чемпионом команда становится лишь в конце чемпионата. Хотя после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие. Но всё равно нужно смотреть, что будет дальше, ведь сезон ещё продолжается. Футбол есть футбол. В теории рано говорить о чемпионстве "Спартака", ведь впереди четыре тура, а это 12 очков. Хотя по той игре, которую показывает "Спартак", вероятность его чемпионства огромная. Но интрига ещё будет в борьбе за лигочемпионское место и в зоне вылета. Нас ожидают ещё баталии", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
Теги: Мутко Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:28
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№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:39) #
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online

если бы Зенит не тянули за уши ,то всё былобы уже ясно...В этой ситуации больше всехжаль ЦСКА-его лишают лиги чемпионов..
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:36) #
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online

да ладно!
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но всё равно нужно смотреть, что будет дальше, ведь сезон ещё продолжается. Футбол есть футбол.

Намек понимаем и показываем на вену...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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