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Роман Зобнин: всех с победой! Продолжаем двигаться дальше

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин был краток в оценке прошедшего в воскресенье матча 26-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА.

Красно-белые на стадионе армейцев одержали победу со счётом 2:1 и теперь в таблице чемпионата опережают красно-синих на 10 очков.

"Всех с пробедой! Продолжаем двигаться дальше", - цитирует Зобнина "Чемпионат.сом".
Теги: Зобнин Спартак ЦСКА
Вчера, 23:16
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7
(2)
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рома, Ты в этом сезоне просто лучший! Я ща в повторе смотрю этот конееб !
Так Рома везде. И тут и там .. объём работы запредельный .. физуха просто бомба!
Сегодня гол он заслужил! Обидно что сегодня был день рукожопа)) все почти брал


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:04) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Рома! Красава!! Молодчик!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: Ramzes Hamburg (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
Зобнин - это находка для Спартака. Парень тихий, скромный, с судьями не спорит - с первых матчей отвоевал себе место в "старте". И ведь какой работяга! Выполняет колоссальный объём "черновой" работы. Полезен как в обороне, так и в атаке. И, работая с таким тактиком, как Каррера - уверен прибавит и в тактической выучке. Единственное - надо ему над ударом поработать.
Но главное - после предстоящего чемпионства не "зазвездиться", а дальше так же продолжать работать над собой, и уверен, что хорошие европейские клубы заметят его. В Европе ценят таких футболистов, готовые пахать от первой до последней минуты.


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№4 Написал: Женёка Дзержинск (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dragon
Рома молодец, отличный матч,так держать!

По старанию, по бойцовским качествам, самоотдаче - вопросов вообще никаких!!! НО с самого первого тура у Зобнина такое чувство совсем не поставлен удар, столько моментов губит!!!
Регистрация: 6.05.2009
№3 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:39) #
  • +2
  •  (4)

даже под крылом газпрома бомжи бессильны, зачем рпфл такая команда smiley
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:29) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь, если у каждой свиньи вью не возьмут, журналистов наказывать будут, за преступное пренебрежение к свершившемуся чуду.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Dragon (Вчера, 23:19) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Рома молодец, отличный матч,так держать!
Регистрация: 28.02.2017
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