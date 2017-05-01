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Александр Тарханов: лучше проводить финал после окончания чемпионата

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов считает, что финальный матч Кубка России лучше всего проводить в конце мая, по окончании чемпионата страны.

Во вторник в финале Кубка "Урал" встретится с московским "Локомотивом" на сочинском стадионе "Фишт".

"Сложно проводить столько игр за несколько дней. Если бы дали неделю на подготовку, подготовились бы лучше. Лучше проводить финал после окончания чемпионата", - цитирует Тарханова ТАСС.
Теги: Тарханов Урал
Сегодня, 21:46
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