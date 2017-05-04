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Вице-губернатор: подготовка стадиона "Фишт" к финалу Кубка России была проведена на высочайшем уровне
ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за стакан, брошенный в Карреру (фото)
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял КДК по итогам матча 26-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги ЦСКА – "Спартак", который состоялся 30 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
"Мы приняли решение оштрафовать ЦСКА на 20 тыс. рублей за стакан с водой, который зрители бросили на поле в сторону главного тренера "Спартака" Массимо Карреры", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"Мы приняли решение оштрафовать ЦСКА на 20 тыс. рублей за стакан с водой, который зрители бросили на поле в сторону главного тренера "Спартака" Массимо Карреры", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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