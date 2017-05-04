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ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за стакан, брошенный в Карреру (фото)

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял КДК по итогам матча 26-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги ЦСКА – "Спартак", который состоялся 30 апреля и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

"Мы приняли решение оштрафовать ЦСКА на 20 тыс. рублей за стакан с водой, который зрители бросили на поле в сторону главного тренера "Спартака" Массимо Карреры", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".

ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за стакан, брошенный в Карреру (фото)
Теги: Григорьянц Каррера ЦСКА Спартак
Сегодня, 17:18
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8
(2)
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
целиком и полностью соответствуют своему погонялу цкг-команда кандонов!


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (4)

Цитата: Lord_Vik
И после этого ослиная быдлота что то говорит про некультырных фанов Спартака?

Ой... Мы - Спартак. Они - говно. и привыкают. пони


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: Hitman (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
уроды педальные
Регистрация: 20.04.2017
№5 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 17:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Фото есть,цска пусть разберется,пусть сами 20к заплатят и в черный список на посещение футбола.Если так не сделают будет большой минус.
Регистрация: 3.11.2016
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 17:32) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
И после этого ослиная быдлота что то говорит про некультырных фанов Спартака?
Мы никогда себе такого не позволяли даже после разгромов от пса и Леонида веселые качели Слуцкого.
Вот уроды.. армейцы плять laughing
Клоуны красносиние , а не армейцы laughing
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ну фото этих передастов есть. вычислите по их еплам кто это.. и внесите их в черный список болельщиков.. года на три..


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жывотные..
Собственную ВЪЁБ-Арену разгромили, собственной команде понтонов поднасрали...

Ни чести у фиолетовых существ, ни совести, ни мужества уступить достойно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:25) #
  • -5
  •  (7)

Остаканились, ишаки, или ографинились?


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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