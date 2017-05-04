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Форвард "Армавира" дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи

Нападающий "Армавира", выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Андрей Мязин дисквалифицирован на шесть месяцев за удар судьи матча с "Ротором-Волгоградом" Сергея Смирнова головой, рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 25-го тура зоны "Юг" первенства ПФЛ состоялся 30 апреля в Волгограде и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Мязин был удален на 72-й минуте встречи.

"Игрок Мязин ударил головой судью. Он дисквалифицирован на шесть месяцев за физическое взаимодействие на судью матча. Главный тренер "Армавира" Арсен Папикян - три матча дисквалификации за оскорбление судьи и штраф на 15 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.

"По итогам матча между костромским "Спартаком" и санкт-петербургским "Динамо" главный тренер бело-голубых Александр Точилин дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 15 тысяч", - отметил глава комитета.
Сегодня, 17:27
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот судей бы лучше так "удаляли"
слепой - значит не профпригоден


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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