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Евгений Бушманов: можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов поздравил "Спартак" с чемпионством.

"Рад за "Спартак“. Мы давно ждали этого момента и дождались. Это чемпионство в первую очередь заслуга Массимо Карреры, руководства клуба и футболистов. Можно сколько угодно говорить, что кто-то работал до него, собирал команду. Но собирали команду и пять лет назад, а выиграли чемпионат только в этом сезоне. Я говорил уже не один раз — Каррере удалось объединить игроков, сплотить их вокруг одной идеи. До него это долго никому не удавалось. Сейчас загадывать трудно, но, судя по работе тренера, можно предположить, что "Спартак" надолго станет лидером нашего футбола и одной из ведущих наших команд", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Бушманов Каррера Спартак
Сегодня, 02:35
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