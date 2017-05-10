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Дмитрий Комбаров: это чемпионство – наша общая победа с фанатами "Спартака"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

"Это чемпионство – наша общая победа с фанатами "Спартака". Я ждал его всю свою жизнь. Конечно, слёзы навернулись. Добившись того, к чему я шёл всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. Не знаю, сколько они продлятся. После матча "Зенита" с "Тереком“ ни разу не присел. Ходил туда-сюда. Такие эмоции переполняли! Друзья звонят, поздравляют. Как прозвучал финальный свисток, я целый час не убирал телефон в карман. Ребята тоже друг друга поздравили.

Адреналин просто зашкаливает. Такое чувство не испытывал никогда. Мечта осуществилась, теперь необходимо ставить новые задачи и решать их. Наверное, когда через пару дней состояние экстаза пройдёт, осознаю в полной мере, что мы натворили.

За всё время пребывания в "Спартаке" я первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. Понятно и символично, что мы стали чемпионами, когда отношения в коллективе стали братскими. Была проделана огромная работа и тренерским штабом, и футболистами, и руководством клуба, в общем, всем коллективом, который нам помогал, и армией поклонников, которая гнала нас вперёд.

"Спартак" после четвёртого тура ни разу не опустился ниже первого места? Об этом можно напомнить тем людям, которые считают, что мы выиграли золотые медали случайно, что нам просто повезло. Пусть они посмотрят таблицу и убедятся, что мы практически с самого начала чемпионата шли на первом месте. Лично я не вижу в этом никакой случайности", — цитирует Комбарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 16:11
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(1)
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 16:25) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Добившись того, к чему я шёл всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции.
Ну вы это,не расслабляйтесь вообще то.еще три тура играть.НО СПАРТАК-ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ЧЕМПИОНЫ!!!!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (2)

Ничего они не ослабли все те же очки набрали что и в том году ... просто Спартак стал сильнее, может не сильнее так явно прям по 5-0 всех не рвет, но Спартак стал побеждать команды которые он по классу превосходит, побеждать по разному, на классе, дожимать, забивать на последних минутах и так далее раньше такого не было (в основном сами в конце пропускали и все) ... с ТОП командами (первой 5-кой) и до этого очки брали а вот с ТОмью, Анжи, Арсеналами и так далее постоянно теряли ... в этом году взяли свое и все - вот и Чемпионы !!
Регистрация: 9.09.2016
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