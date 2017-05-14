Хави Грасия: знали, что предстоит встреча со сложным соперником

Главный тренер "Рубина" Хави Грасия прокомментировал поражение своей команды в матче против "Ростова" (2:4).



- Знали, что предстоит встреча со сложным соперником. ''Ростов'' хорошо выступает дома и трудно здесь забить. К сожалению, в старте матча пропустили гол, который был засчитан , несмотря на оффсайд. Первая половина матча сбила наши планы. Матч выдался трудным, но должны смотреть вперед. Теперь будем готовиться к матчу в среду.



Удивило, что защита ''Рубина'' практически не отбивалась?



- Если разобрать все голы, то в первом засчитали после оффсайда , второй – после нарушения Ерохина. Если говорить о наших защитниках, то это правда. У форвардов ''Ростова'' было много свободных зон. Но и арбитр давал хозяевам много свободы.



- Почему до 4:0 в пользу ростовчан ваша команда не имела голевые моменты? Арбитр и здесь виноват?



- Такие вопросы не надо соединять. Если говорим о пропущенных голах, то нужно увидеть, как они были забиты. Арбитр неправильно оценил эпизоды. Моменты? Не создали их. Все же было много неточных передач, недостаточно агрессивно играли. – заявил Грасия.



Источник: www.rusfootball.info