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Виталий Мутко прибыл на тренировку сборной России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл на "Арену Химки", где сегодня пройдет тренировка сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".

26 мая команда Станислава Черчесова отправится на тренировочный сбор в Австрию и проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 17:33
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