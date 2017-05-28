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"Зенит" собирается построить стадион в Санкт-Петербурге

"Зенит" хочет построить новый стадион на 20 тысяч мест на окраине Купчино в Санкт-Петербурге, сообщает "Спорт-Экспресс".

Арена будет использоваться клубом в качестве резервной.
Теги: Зенит
Сегодня, 19:00
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№57 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:17) #
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Цитата: Урфин
а это ты откуда взял?

Если бы выдвигался , то с поляной проблем не было бы. Да и инфа была, что после ЧМ , нужно потратить еще несколько миллиардов , что бы поле могло выдвигаться .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№56 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Слов нет ....впечатление такое ,что у Людей в стране всё прекрасно ...и Газпрому просто не нужно заботится не о ком ....а ведь это ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ....в прочем наверное когда то была....ЖУЛИКИ....но скоро придёт время ....Путин не вечный ....Миллер помни об этом.

Газстрём-государственная компания на 51% для личных нужд.
Регистрация: 9.08.2015
№55 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кир Мяс,
спасибо - хоть один нормальный человек...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009
№54 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:14) #
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online

Крестовский - это типа Лужники, т.е. городской стадион, очевидно же, что Зениту Крестовский - это огромная обуза, например, Спартак и ЦСКА построили именно свои стадионы, тоже самое будет делать и Зенит
Регистрация: 20.04.2016
№53 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:11) #
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Слов нет ....впечатление такое ,что у Людей в стране всё прекрасно ...и Газпрому просто не нужно заботится не о ком ....а ведь это ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ....в прочем наверное когда то была....ЖУЛИКИ....но скоро придёт время ....Путин не вечный ....Миллер помни об этом.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№52 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Цитата: nami-sv
Строить стадионы-это вам не деньги по карманам тырить.


Надо Дзюбу назначить главным по строительству. Пусть переходит на новый уровень.

Этого питерского кумира главным?Да он у них и так главный.Лучший!Гордость Питера.
Регистрация: 9.08.2015
№51 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:04) #
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online

молодцы, будет своей собственный стадион
Регистрация: 20.04.2016
№50 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Костья, что тут не понятно? Крестовский не будет основным стадионом. Построят новый.

я согласен с Анатоличем, Серж:
Цитата: Blessing
Зенит блефует, не сделаете, как положено, не примем, и построим свой. А вы епитесь с ним, как хотите.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№49 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 20:00) #
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Цитата: maradona72
болельщикам Зенита нужно забыть про Крествоский. Нет этого стадиона. Ну нет и все.

интересно,почему?
Цитата: maradona72
Самой большой недостаток то, что поле не выдвигается . Его не смогли сделать правильно.

а это ты откуда взял?
Регистрация: 21.09.2008
№48 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:00) #
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А чего только одно запасное, неумытые? И только 20000.... ))
Регистрация: 6.10.2009
№47 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:58) #
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smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№46 Написал: Викторис (Сегодня, 19:58) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отремонтируйте школы в России. Хватит стадионы строить их уже достаточно. Или еще катеджов не хватает у чиновников
Регистрация: 8.04.2017
№45 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:57) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Цитата: Blessing
о не игра с мэрией по устранению недостатков.


Самой большой недостаток то, что поле не выдвигается . Его не смогли сделать правильно. И это сулит только одно. Крестовский ждет синтетика 45 поколения.

Да херня это всё, поле-хуоле, Зенит блефует, не сделаете, как положено, не примем, и построим свой. А вы епитесь с ним, как хотите.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№44 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 19:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
когда его построят у меня внуки будут. Хотя не город же строить будет...
Регистрация: 27.08.2008
№43 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:52) #
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online

Цитата: Blessing
о не игра с мэрией по устранению недостатков.


Самой большой недостаток то, что поле не выдвигается . Его не смогли сделать правильно. И это сулит только одно. Крестовский ждет синтетика 45 поколения.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№42 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:50) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nami-sv
Строить стадионы-это вам не деньги по карманам тырить.


Надо Дзюбу назначить главным по строительству. Пусть переходит на новый уровень.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№41 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Страна властных распилов!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№40 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
А если без глума, то болельщикам Зенита нужно забыть про Крествоский. Нет этого стадиона. Ну нет и все.

Да, такие же мысли, если это не игра с мэрией по устранению недостатков.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№39 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:48) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пилите, Шура, пилите...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№38 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Надеюсь, на участок с домиком смог на***ть ?

Все украдено до нас)
Я там даже не был.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№37 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 19:46) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Понравилось пилить как никогда
Регистрация: 5.09.2012
№36 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:42) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: PanoV
А что вы без денег хотели?

Надеюсь, на участок с домиком смог на***ть ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№35 Написал: Андрей Промес (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
а лужу построили уже или нет
Регистрация: 22.04.2017
№34 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:39) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: ctdthysqjktym
Стадион, я так понимаю, будет полностью выкатным?

ОТкатным stuck_out_tongue_winking_eye


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№33 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 19:39) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
ctdthysqjktym,
Нет, его будут привозить с крестовского, что просто так стоять!!
Регистрация: 17.03.2017
№32 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
"ШО,,, ОПЯТЬ???"
Регистрация: 13.03.2012
№31 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:30) #
  • +5
  •  (5)
online

А если без глума, то болельщикам Зенита нужно забыть про Крествоский. Нет этого стадиона. Ну нет и все.

У вас будет новый уютный стадион через 3 года.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№30 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:29) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Строить стадионы-это вам не деньги по карманам тырить.
Регистрация: 9.08.2015
№29 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 19:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: maradona72
Хреновый вы стадион построили, Сережа. Голимый какой-то.
Не по душе он всем оказался.

А что вы без денег хотели?) Чтобы поле выкатывалось, крыша закрывалась и росла трава?) Такого не бывает. Скажите спасибо, что вообще взялись за это)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: PanoV
P.s. Это все потому, что Миллеру не понравилась ВИП-ложа?


Хреновый вы стадион построили, Сережа. Голимый какой-то.
Не по душе он всем оказался.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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