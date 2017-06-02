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Никита Симонян: Дзюбе целесообразно вылечить свою травму

Рисковать здоровьем форварда сборной России Артема Дзюбы нельзя, лучше дать ему возможность залечить травму, чтобы он смог сыграть на более ответственном турнире - чемпионате мира, заявил агентству "Р-Спорт" первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Любой игрок – потеря, - сказал Симонян. – У человека травма, это обычное явление. Как понимаю, Дзюба полную игру играть не сможет, поэтому если он не может сыграть в полную силу и может усугубить травму, то целесообразно вылечить (ее), чтобы он принял участие в более ответственном форуме, как чемпионат мира. Рисковать здоровьем нельзя, а состав – это компетенция главного тренера".
Теги: Симонян Дзюба
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Травма головы, к тому же, если в ней еще и опилки, не лечится.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
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