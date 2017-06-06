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"Краснодар" представил новую тренировочную форму

"Краснодар" представил новую тренировочную форму.

Первыми экипировку примерили футболисты молодёжки "быков". Тренировочная экипировка создана с учетом последних технологий и дизайнерских решений, которые полностью удовлетворяют профессиональным потребностям команд высокого уровня.

В основе тренировочного комплекта – технология DRYCell. Она позволяет сосредоточиться на тренировочном процессе, сохраняя тело футболиста сухим при высоких нагрузках. Современные элементы дизайна в сочетании с клубными цветами делают экипировку "Краснодара" уникальной и легко узнаваемой.

"Краснодар" представил новую тренировочную форму

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 21:35
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