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Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов заявил, что будет ставить команде атакующую игру.

"Я не изменяю себе как тренер и действую в первую очередь таким образом, чтобы футбол радовал болельщиков и самих игроков. Мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра. Но я хочу сделать более агрессивную игру команды в отборе мяча. Команда находится в таком городе и республике, где любят игру в отборе мужественную, дерзкую, неуступчивую", - цитирует Кононова пресс-служба "Ахмата".
Сегодня, 19:15
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 20:20) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Дааа при Кононове..Терек будет выглядеть поинтересней...но посмотрим , что получится..
Регистрация: 21.11.2016
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