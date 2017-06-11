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Олег Кононов: мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов заявил, что будет ставить команде атакующую игру.
"Я не изменяю себе как тренер и действую в первую очередь таким образом, чтобы футбол радовал болельщиков и самих игроков. Мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра. Но я хочу сделать более агрессивную игру команды в отборе мяча. Команда находится в таком городе и республике, где любят игру в отборе мужественную, дерзкую, неуступчивую", - цитирует Кононова пресс-служба "Ахмата".
"Я не изменяю себе как тренер и действую в первую очередь таким образом, чтобы футбол радовал болельщиков и самих игроков. Мы не будем отказываться от тех принципов, которые у меня есть, это атакующая игра. Но я хочу сделать более агрессивную игру команды в отборе мяча. Команда находится в таком городе и республике, где любят игру в отборе мужественную, дерзкую, неуступчивую", - цитирует Кононова пресс-служба "Ахмата".
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