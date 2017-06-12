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Христо Стоичков: Слуцкий напоминает мне Лобановского, у него все продумано до мелочей

Бывший футболист "Барселоны" Христо Стоичков отметил, что ему нравится как работает российский специалист Леонид Слуцкий, возглавивший "Халл Сити".

"Слуцкий - хороший тренер. Потому что он меня послушал и взял в ЦСКА Георгия Миланова! (смеется). А если серьезно, мне нравится, как работает Слуцкий. Своей системностью напоминает Лобановского. У него все продумано до мелочей", - цитирует Стоичкова "Спорт-Экспресс".
Теги: Стоичков Слуцкий
Сегодня, 18:47
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№2 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 19:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sokrates
Стоичков знает как работал Лобановский?

Это-то как раз неудивительно. Что ни говори, Лобановский - один из классиков тренерского дела своего времени. Удивительнее, что он знает, как работает Слуцкий. wink
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 19:01) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Стоичков знает как работал Лобановский?
Регистрация: 8.09.2012
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