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Мануэл Фернандеш: довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трёх недель отпуска

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш прокомментировал товарищеский матч со словенским клубом "Анкаран" (10:0).

"Довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трёх недель отпуска, но это обязательная часть предсезонных сборов, если хочешь вновь вывести себя на максимальный уровень перед первой официальной игрой. В нашем случае первая официальная игра – не просто рядовой матч чемпионата, а битва за трофей. "Спартак" – сильная команда, но и у нас есть шансы на победу, ведь мы играем дома.

Матч с "Анкараном"? Это была хорошая тренировка. Результат тут не самое главное. Физические и тактические составляющие – вот эти вещи сейчас очень важны. Очевидно, что впереди у нас будут более серьёзные соперники, например, последний матч с "Риекой" станет настоящей проверкой для нас", - цитирует Фернандеша официальный сайт "Локомотива".
Теги: Фернандеш Локомотив
Вчера, 23:23
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