Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Будущее Ташуева в "Тоболе" решится в ближайшие несколько дней

Российский специалист Сергей Ташуев, последним местом работы которого была "Кубань", рассказал о ходе переговоров с казахстанским клубом "Тобол".

"Моё будущее в "Тоболе" решится в ближайшие несколько дней. Сейчас мы ведём переговоры, и я не хотел бы их раскрывать. Могу сказать, что всё находится на завершающей стадии", - цитирует Ташуева "Чемпионат.сом".
Теги: Ташуев
Сегодня, 20:22
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.