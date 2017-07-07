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Адам Натхо: Амир восстановится от травмы примерно к сентябрю

Полузащитник "Локомотива" Амир Натхо восстановится от травмы крестообразных связок колена примерно через два месяца. Об этом сообщил отец игрока Адам Натхо.

"Восстановление идет с опережением графика, он занимался в тренажерном зале и сейчас уже начал выходить на поле, тренируется индивидуально. Где-то через два месяца Амир должен вернуться в строй. Пускай позанимается пару-тройку недель, после чего обсудим с тренером, как будем [действовать] дальше", - цитирует отца футболиста ТАСС.

Травму крестообразных связок он получил в матче молодежных команд "Локомотива" и "Спартака" (1:2), который прошел 7 марта. Сначала футболист проходил консервативное лечение, но в итоге Натхо все-таки потребовалась операция.
Теги: Натхо
Сегодня, 01:08
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