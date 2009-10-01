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ЦСКА снизил стоимость абонементов на сезон-2017/18

ЦСКА объявил на своем официальном сайте о снижении цен на абонементы текущего сезона.

"Уважаемые болельщики! После завершения первого отрезка нового сезона армейский клуб принял решение снизить стоимость абонементов на домашние матчи в чемпионате России-2017/18, исходя из количества оставшихся игр.

Приобрести абонементы можно в кассах "ВЭБ Арены" либо онлайн на сайте ЦСКА", – говорится в заявлении.
Теги: ЦСКА
Вчера, 22:43
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7
(2)
№7 Написал: SPV Bryansk (Вчера, 23:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну не хотят люди ходить на договорняки, надо очищаться через ФНЛ smile
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:07) #
  • +2
  •  (4)

Наконец поняли...что полупустые трибуны влияют на имидж клуба....Гинеру давно пора гнать логистов ...ценовая политика должна быть адекватная ...на среднюю зарплату....СРАН-Х ОЛИГАРХОВ в расчёт не беру...т.е их деньги в расчёт средний зарплаты.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Вчера, 23:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Палка о двух концах : за бабки - никто не придёт, за бесплатно - на горизонте - Авен с приставами и ВТБ банк... Да это - похороны...
Регистрация: 10.01.2014
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Вчера, 22:54) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Все правильно, лучше больше болельщиков за приемлимую цену, чем полупустые трибуны за дорого.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: kuzz Москва (Вчера, 22:49) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно, после спектакля с мохнатыми сие действо только одиозные Путилины могут хавать за эти деньги
Регистрация: 30.08.2009
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 22:47) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь аншлаг обеспечен.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Вчера, 22:47) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Молодцы! Всё для болельщиков! В очередной раз выражаю уважение достойному во всех отношениях сопернику.
Регистрация: 13.08.2015
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