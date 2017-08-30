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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Белоус: "Зенит" способен взорвать трансферный рынок
Экс-президент "Ростова" Юрий Белоус считает, что "Зенит" способен совершить громкий переход до закрытия трансферного окна.
"До закрытия трансферного окна может произойти громкое приобретение. Но, вряд ли, его автором будет ЦСКА. Они обратили взор на молодежь. Задача Гончаренко раскрывать их. Но пока это не очень получается. Не вижу роста у Чалова. Есть определенная специфика, из-за которой молодые игроки подвержены спадам. Им часто не хватает стабильнности. А вот "Зенит" с его заявлением Манчини, что команда неукомплектована может приподнести сюрприз и взорвать рынок", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днем".
"До закрытия трансферного окна может произойти громкое приобретение. Но, вряд ли, его автором будет ЦСКА. Они обратили взор на молодежь. Задача Гончаренко раскрывать их. Но пока это не очень получается. Не вижу роста у Чалова. Есть определенная специфика, из-за которой молодые игроки подвержены спадам. Им часто не хватает стабильнности. А вот "Зенит" с его заявлением Манчини, что команда неукомплектована может приподнести сюрприз и взорвать рынок", — цитирует Белоуса "Спорт День за Днем".
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