Юрий Семин: хотим, чтобы все были хорошо подготовлены

Главный тренер "Локомотива" рассказал о предстоящих сборах команды в Австрии.– Сборы необходимы для двух групп игроков: у тех, кто провёл мало матчей, будет совершенно другая работа в этот цикл. У них будут более объёмные тренировки, чем у тех, кто сыграл большое количество матчей (Фернандеш, Денисов) – им нужна в большей степени восстанавливающая работа, а именно работа на силу, бассейн, футбол – всё в комплексе. У нас есть время, чтобы подготовить всю команду перед очень сложным циклом, который будет включать в себя чемпионат, Кубок, Лигу Европы – это очень много игр. Чтобы производить ротацию игроков, нужно, чтобы все были в примерно одинаковой форме. Тут прекрасное место в горах, где много кислорода – это полезно для всех. Я практиковал такие сборы очень часто. Мы хотим, чтобы все были хорошо подготовлены.– Да. Ещё один важный момент: мы перед Лигой Европы сыграем один международный матч, в котором посмотрим на футболистов, которые мало выступали, способны ли они нормально заменить тех, кто играл много.