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На самарском стадионе "Металлург" состоялся первый в истории марафон болельщиков

Домашняя арена "Крыльев Советов" – стадион "Металлург" впервые сегодня принимал беговой марафон болельщиков самарского клуба.

Несмотря на жаркую погоду и достаточно сложную дистанцию с подъемами и спусками, а также другими препятствиями, испытать себя пришли несколько десятков человек, болеющих не только за "Крылья", но и за здоровый образ жизни. Стартовали болельщики от касс стадиона, после чего пробежали через все поля стадионного комплекса и через трибуны главной арены.

ФК "Крылья Советов"
Сегодня, 01:41
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