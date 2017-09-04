На самарском стадионе "Металлург" состоялся первый в истории марафон болельщиков

Домашняя арена "Крыльев Советов" – стадион "Металлург" впервые сегодня принимал беговой марафон болельщиков самарского клуба.Несмотря на жаркую погоду и достаточно сложную дистанцию с подъемами и спусками, а также другими препятствиями, испытать себя пришли несколько десятков человек, болеющих не только за "Крылья", но и за здоровый образ жизни. Стартовали болельщики от касс стадиона, после чего пробежали через все поля стадионного комплекса и через трибуны главной арены.