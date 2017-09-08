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Александр Кокорин - лучший игрок "Зенита" в августе

Нападающий "Зенита" Александр Кокорина был признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт клуба.

Нападающий провел в августе 8 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Приз от G-Drive стал для него вторым подряд в текущем сезоне.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 17:19
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