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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (8)
Александр Кокорин - лучший игрок "Зенита" в августе
Нападающий "Зенита" Александр Кокорина был признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт клуба.
Нападающий провел в августе 8 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Приз от G-Drive стал для него вторым подряд в текущем сезоне.
Нападающий провел в августе 8 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. Приз от G-Drive стал для него вторым подряд в текущем сезоне.
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