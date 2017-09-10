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Василий Уткин: в повседневной жизни Григорян никому не интересен

Российский комментатор Василий Уткин не оставил без внимания заявление наставника московского "Арарата" Александра Григоряна.

"Александр Григорян должен понимать в первую очередь, что в повседневной жизни он никому не интересен. Только в силу профессии. Вот и все", - написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Григорян
Сегодня, 16:38
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Как и Василий, не делая эпатажных заявлений, про Васю через год забудут. А про Григоряна через неделю.
Помните был такой Сапогов?
Регистрация: 10.10.2006
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