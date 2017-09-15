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Роман Бабаев: ЦСКА хотел вернуть Мусу, Думбия или Вагнера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев признался, что минувшим летом «армейцы» пытались вернуть кого-то из своих бывших нападающих — Ахмеда Мусу, Сейду Думбия или Вагнера Лава.

"Информация о том, что ЦСКА пытался вернуть Мусу, правильная. Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно. Как мне кажется, Ахмед сейчас находится в подавленном состоянии, и ему очень хочется доказать, что он достоин играть в АПЛ. Именно в АПЛ, а не просто в Англии, например в "Чемпионшипе". Поэтому вариант с арендой в "Халл Сити" он тоже отверг. Я очень переживаю за Мусу — на мой взгляд, это самый адаптированный к европейскому футболу игрок, выходивший в последнее время из РФПЛ.

Также рассматривали варианты с возвращением Вагнера и Думбия, общались с агентами ребят. Мы сами себя бы удивили, если бы вернули Сейду в третий раз. Хотя со "Спортингом" мы общались. Португальцы только-только подписали контракт с Думбия, где у него наконец стало получаться. Логично, что они не хотят его отпускать. Что касается Вагнера, то турки не рассматривали вариант с арендой их лучшего бомбардира.

Сейчас и Вагнера, и Думбия невозможно было вернуть без серьёзных финансовых аргументов. Наверное, если бы у нас были деньги, мы могли просто приобрести нападающего. Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Думбия Муса Вагнер Лав
Сегодня, 20:25
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13
(1)
№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
эти намерения схожи если покупаешь обратно машину,которую продал другому, в каком она состоянии по сравнению с предпродажным новый хозяин никогда не скажет правду.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Graf
Федуна не шлют... Он и так уже 16 лет на нём сидит!

очнись ослик,Спартак действующий Чемпион страны,Федун регуолярно покупает игроков,а когда у вас последний полноценный трансфер был?Будете снова в жопе как в 90х,дудите на флейте и сидите на кожаном смычке joy
Регистрация: 9.03.2017
№11 Написал: grisha (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ctdthysqjktym
Продавший раз - продаст ещё раз обязательно. Не?

Цитата: ctdthysqjktym
Продавший газ - продаст ещё раз обязательно. Не?

Ты бы до сих пор жрал брюкву три раза в день, если б так не повезло, что кому то газ нужен для своих граждан
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (4)

Так и не заиграли за границей в приличных чемпах а журналюги Головина в Арсенал сватают! Да он там ни какой! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№9 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 21:05) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
просто в европе уже прокурили кто вы и что и правильно делают что шлют на хрен Гинера


Федуна не шлют... Он и так уже 16 лет на нём сидит!
Регистрация: 16.01.2006
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:05) #
  • -6
  •  (8)

Я ж когда еще говорил что это настоящий схематоз. А вы не верили.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:54) #
  • -4
  •  (6)

Продавший раз - продаст ещё раз обязательно. Не?
Регистрация: 30.08.2008
№6 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:52) #
  • +3
  •  (9)

Но сейчас мы видим, что на трансферном рынке происходит нечто за гранью добра и зла — алогичные суммы абсолютно не привязаны к рынку", - цитирует Бабаева "


все правильно рассудил. всякий шлак типа мегаряхи и негритят пусть пищевик скупает.
Регистрация: 25.02.2016
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:45) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: cska1971
Длинная же у них была сигаретина...

ну поплясали на граблях,не без этого))
Регистрация: 9.03.2017
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:41) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: Manchester United
просто в европе уже прокурили


Длинная же у них была сигаретина... laughing
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Волга НН»
Закатай свою губенку и воспитывай дерево Чалова.Сделай хотябы из него полено или бревно.
Регистрация: 28.12.2012
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:37) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Мы общались с Ахмедом, но такие финты не могут удаваться постоянно.


Вас раскусили.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 20:28) #
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«МЮ»
просто в европе уже прокурили кто вы и что и правильно делают что шлют на хрен Гинера
Регистрация: 9.03.2017
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