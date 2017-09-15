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Юрий Калитвинцев: у меня нет совершенно никаких претензий к ребятам

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче с тульским "Арсеналом"
(0:1) в 10-м туре РФПЛ.

"Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали. Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого ещё и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты. С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать. Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым. Ими занимается доктор", — сказал Калитвинцев.
Теги: Калитвинцев Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: Lacan (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Уважаемый Юрий Калитвинцев, пришло время сказать вам: чемодан, вокзал, Киев!
Регистрация: 27.09.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:38) #
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Болеет за:
ЦСКА
если пропускаешь - значит была ошибка
если есть ошибка - значит что-то сделали не так
отсюда вывод - одна претензия все таки должна быть
плюс не забили (сам поднимает вопрос реализации) - это точно не повод спросить с игроков?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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