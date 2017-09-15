Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:16
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
21:21
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
Юрий Калитвинцев: у меня нет совершенно никаких претензий к ребятам
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче с тульским "Арсеналом"
(0:1) в 10-м туре РФПЛ.
"Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали. Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого ещё и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты. С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать. Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым. Ими занимается доктор", — сказал Калитвинцев.
(0:1) в 10-м туре РФПЛ.
"Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали. Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого ещё и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты. С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать. Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым. Ими занимается доктор", — сказал Калитвинцев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.