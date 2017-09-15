Юрий Калитвинцев: у меня нет совершенно никаких претензий к ребятам

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение в матче с тульским "Арсеналом"(0:1) в 10-м туре РФПЛ."Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали. Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого ещё и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты. С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать. Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым. Ими занимается доктор", — сказал Калитвинцев.