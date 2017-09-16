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Андрей Канчельскис: может ли Промес перейти в "Ливерпуль"? Вы смеетесь, что ли?

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал полузащитника "Спартака" Квинси Промеса средним игроком.

"У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат – "красавец". Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?

Промес – средний игрок. Вот и все. Ничем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его "ни-че-го"…

Может ли Промес перейти в "Ливерпуль"? Вы смеетесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто сожрут! Ну какой "Ливерпуль"?!", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
Теги: Канчельскис Промес Спартак
Сегодня, 06:05
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