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Ари: думаю, в ноябре буду готов играть

Нападающий "Локомотива" Ари после поражения в домашнем матче 10-го тура премьер-лиги от "Амкара" (0:1) отметил, что в скором времени вернется на поле. Напомним, бразилец получил повреждение еще в июле.

"В октябре должен вернуться в общую группу. А в ноябре, думаю, буду готов играть", - цитирует Ари "Спорт-Экспресс"
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 00:16
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