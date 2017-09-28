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Вратарь "Анжи" Лория вызван в сборную Грузии

Голкипер "Анжи" Георгий Лория вызван в национальную сборную Грузии, сообщает официальный сайт клуба.

6 октября грузинская команда в рамках отборочного этапа чемпионата Мира-2018 в Тбилиси сыграет против Уэльса, а 9 октября - на выезде против Сербии.

Начало подготовки сборной Грузии к двум играм запланировано на 2 октября.
Теги: Лория Анжи Сборная Грузии
Сегодня, 18:28
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