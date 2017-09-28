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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (7)
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Дмитрий Азаров: "компенсированное время" для строительства "Самара Арены" было бы очень кстати
Вратарь "Анжи" Лория вызван в сборную Грузии
Голкипер "Анжи" Георгий Лория вызван в национальную сборную Грузии, сообщает официальный сайт клуба.
6 октября грузинская команда в рамках отборочного этапа чемпионата Мира-2018 в Тбилиси сыграет против Уэльса, а 9 октября - на выезде против Сербии.
Начало подготовки сборной Грузии к двум играм запланировано на 2 октября.
6 октября грузинская команда в рамках отборочного этапа чемпионата Мира-2018 в Тбилиси сыграет против Уэльса, а 9 октября - на выезде против Сербии.
Начало подготовки сборной Грузии к двум играм запланировано на 2 октября.
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