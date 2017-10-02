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Владимир Эштреков: не стал бы заранее отдавать чемпионство "Зениту"

Бывший игрок и главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ.

"Забегать вперед не будем. Главное — не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство "Зениту" — еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: "Локо" сейчас идет вплотную к сине-бело-голубым.

К тому же Ману Фернандеш стал много забивать. В принципе по нему было видно, что игрок хороший. Раньше он выступал в Турции, и о нем было много хороших отзывов. Я рад, что тренерский штаб во главе с Юрием Семиным нашел к нему подход и начал больше доверять", - цитирует Эштрекова "Газета.ру".
Теги: Эштреков Зенит
Сегодня, 20:22
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7
(4)
№7 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Зенит с Анжи пижонил в первых минут. Эштреков что, не понимает, что последние туров 7-8 никто уже пижонить не будет и там начнется финишная прямая, когда команды играют по максимуму? А по максимуму Зенит сейчас очевидно лучше всех.
Регистрация: 24.09.2013
№6 Написал: killerman77 Джибути (Сегодня, 21:51) #
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online

дык, тебя никто и не просит ничего отдавать зениту, зеня сам возьмёт и спрашивать не будет
Регистрация: 16.06.2015
№5 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ещё только треть чемпионата сыграна, впереди зимняя пауза (она какая-то очень интересная всегда, после неё много сюрпризов возникает). Только хреновы журналюги уже всё наперёд знают: кто будет чемпионом, кто в пердив вылетит. П-ть не по делу все умеют. Поживём-увидим! Зениту - удачи, но радоваться ещё очень рано, а вернее ещё не чему радоваться.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Цитата: нетрал
да ну ! даже в пол ноги кто обыграет зенит? уж не локо ли?

Скоро узнаем, 29 октября в 15 туре, если лидерство сохраните. Только перед Локо вас кони ещё проэкзаменуют. В игре с Анжи вы показали непобедимость, еле отскочили.

да еле, но собрались же! в графе поражения ноль! щас отдохнем и дальше выносить всех подряд будем!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Андрей Зайцев (Сегодня, 21:18) #
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  •  (3)
online

Как бы там не было но не стоит приписывать чемпионство Зениту,еще очень много матчей впереди.
Регистрация: 3.02.2015
№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: нетрал
да ну ! даже в пол ноги кто обыграет зенит? уж не локо ли?

Скоро узнаем, 29 октября в 15 туре, если лидерство сохраните. Только перед Локо вас кони ещё проэкзаменуют. В игре с Анжи вы показали непобедимость, еле отскочили.
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 20:55) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
да ну ! даже в пол ноги кто обыграет зенит? уж не локо ли?
Регистрация: 26.04.2017
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