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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Эштреков: не стал бы заранее отдавать чемпионство "Зениту"
Бывший игрок и главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков поделился мнением о борьбе за чемпионство в РФПЛ.
"Забегать вперед не будем. Главное — не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство "Зениту" — еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: "Локо" сейчас идет вплотную к сине-бело-голубым.
К тому же Ману Фернандеш стал много забивать. В принципе по нему было видно, что игрок хороший. Раньше он выступал в Турции, и о нем было много хороших отзывов. Я рад, что тренерский штаб во главе с Юрием Семиным нашел к нему подход и начал больше доверять", - цитирует Эштрекова "Газета.ру".
"Забегать вперед не будем. Главное — не сбиваться с курса и стараться планомерно набирать очки. Многие заранее отдавали чемпионство "Зениту" — еще три тура назад. Я не стал бы с этим спешить: "Локо" сейчас идет вплотную к сине-бело-голубым.
К тому же Ману Фернандеш стал много забивать. В принципе по нему было видно, что игрок хороший. Раньше он выступал в Турции, и о нем было много хороших отзывов. Я рад, что тренерский штаб во главе с Юрием Семиным нашел к нему подход и начал больше доверять", - цитирует Эштрекова "Газета.ру".
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