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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Будогосский: если у арбитров есть ошибки, мы их будем исправлять
Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал недовольство "Уфы" судейством матча с ЦСКА (0:0) в рамках 12-го тура премьер-лиги.
"Не факт, что чье-либо выступление является для нас основанием для вынесения какого-либо решения арбитра на заседание контрольно-квалификационной комиссии. Она сама решает, что и как надо смотреть. Я не хотел бы комментировать выступление генерального директора "Уфы". С уважением отношусь к этому человеку, но мое абсолютное убеждение – одиннадцатиметровый удар был, Лапочкин принял верное решение. Может быть, лучше задуматься о том, чтобы не критиковать какие-либо решения, а, учитывая опыт Шамиля Камиловича, увлеченность футболом, вклад в его развитие Башкортостана, сформировать мощную, эффективно работающую школу арбитров. Есть ли сегодня в Башкортостане судья, который бы мог претендовать на работу как минимум в качестве главного арбитра в ФНЛ? Или есть в регионе арбитр, который бы мог судить матчи РФПЛ? Критика ведь самое легкое дело. У нас было 12 судей в премьер-лиге, а сейчас 21. Да, они не все одинаковы, они ошибаются. Но это точно такая же ситуация, как с игроками – их рост тоже постепенный. Посмотрите, что мне удалось сделать за год и что было сделано до этого, за 10 лет? С уважением отношусь к Шамилю Камиловичу, он здравомыслящий, способный на дискуссии человек, а если у арбитров есть ошибки, мы их будем исправлять", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
"Не факт, что чье-либо выступление является для нас основанием для вынесения какого-либо решения арбитра на заседание контрольно-квалификационной комиссии. Она сама решает, что и как надо смотреть. Я не хотел бы комментировать выступление генерального директора "Уфы". С уважением отношусь к этому человеку, но мое абсолютное убеждение – одиннадцатиметровый удар был, Лапочкин принял верное решение. Может быть, лучше задуматься о том, чтобы не критиковать какие-либо решения, а, учитывая опыт Шамиля Камиловича, увлеченность футболом, вклад в его развитие Башкортостана, сформировать мощную, эффективно работающую школу арбитров. Есть ли сегодня в Башкортостане судья, который бы мог претендовать на работу как минимум в качестве главного арбитра в ФНЛ? Или есть в регионе арбитр, который бы мог судить матчи РФПЛ? Критика ведь самое легкое дело. У нас было 12 судей в премьер-лиге, а сейчас 21. Да, они не все одинаковы, они ошибаются. Но это точно такая же ситуация, как с игроками – их рост тоже постепенный. Посмотрите, что мне удалось сделать за год и что было сделано до этого, за 10 лет? С уважением отношусь к Шамилю Камиловичу, он здравомыслящий, способный на дискуссии человек, а если у арбитров есть ошибки, мы их будем исправлять", - цитирует Будогосского "Спорт-Экспресс".
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