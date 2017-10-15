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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владислав Радимов: Аршавин планирует турне с Кубком Казахстана по России
Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов заявил, что форвард "Кайрата" Андрей Аршавин собирается привезти Кубок Казахстана в Россию.
"Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с кубком турне наподобие того, что устраивают с кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает.
Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберётся весь город", - цитирует Радимова RT.
"Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с кубком турне наподобие того, что устраивают с кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает.
Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберётся весь город", - цитирует Радимова RT.
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