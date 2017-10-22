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Итальянский журналист: думаю, ничья с ЦСКА станет для "Зенита" хорошим результатом

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для изданий MondoSportivo.it и La Gazzetta dello Sport, поделился своим мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

"Мало кто ожидал, что "Зенит" в матчах с "Анжи" и "Арсеналом" наберёт всего 1 очко. Логично предположить, что теперь питерцам однозначно надо выигрывать, однако и ничья против ЦСКА, я думаю, станет для них хорошим результатом. Мы уже считали "Зенит" чемпионом, однако возможная сегодняшняя победа "армейцев" вернёт в Россию суперчемпионат. "Зенит" и "Локомотив" в ближайших двух турах встречаются со своими прямыми конкурентами, а это значит, что открывается большой шанс для их преследователей – ЦСКА, "Спартака" и "Краснодара". Правда, у "армейцев" не так много качеств, чтобы догнать-таки "сине-бело-голубых", а "красно-белые", сыграв с "Амкаром" вничью, усложнили для себя эту задачу. Что касается "быков", то они никогда ещё раньше не пользовались возможностями подняться на самый верх турнирной таблицы", - цитирует Брагу "Евро-футбол".
Теги: Зенит ЦСКА
Сегодня, 13:00
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№3 Написал: spiri Славянск (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
соглашусь с вами..надеюсь,Синьор не даст команду на трусливую оборону!! bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:41) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
О чем этот пень, ничья будет крахом, похлеще проигрыша Арсеналу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:15) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вполне, после позорной игры с Анжи , и тем более с Арсеналом....и не надо искать оправдание...сегодня Кришито слабое звено в защите, но не его вина... он играет в атаке больше чем полузащитники..пора делать выводы и не лезть вперед безбашенно..
Регистрация: 15.12.2013
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