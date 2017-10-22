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Миха Мевля: в РФПЛ все закрываются, в Европе "Зениту" попроще играть

Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)" и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.

"Дерби — очень напряжённая игра, поэтому каких-то таких эмоций ожидали. Драки не было. Мы просто потолкались, и довольно легко из этого эпизода вышли.

Мы были готовы к такому стилю ЦСКА. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но во втором тайме смогли переломить игру, и всё закончилось так, как закончилось. Результат нас не устраивает. "Зенит" всегда хочет взять три очка.

В чемпионате России все закрываются и очень плотно играют в защите. Вы видите, что в Европе нам попроще играть. Мы должны больше работать и искать свои возможности на поле", - цитирует Мевлю "Чемпионат.сом".
Теги: Мевля Зенит ЦСКА
Сегодня, 21:22
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№4 Написал: ZeArt (Сегодня, 22:09) #
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Цитата: grisha
Цитата: ZeArt
Обороняться всегда легче чем создавать.

От тебя не ожидал такой советской херни
Даже чисто физически - оборона всегда тратит больше сил, чем атака - на этом строился омерзительный свинячий трусливый футбол после забитого гола
Так теперь играют только чурки и спартак

Физически да.Но если впереди нет креативных футболистов взламывать оборону очень тяжело,когда одиннадцать футболистов играют в своей штрафной.
Регистрация: 15.07.2017
№3 Написал: grisha (Сегодня, 21:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ZeArt
Обороняться всегда легче чем создавать.

От тебя не ожидал такой советской херни
Даже чисто физически - оборона всегда тратит больше сил, чем атака - на этом строился омерзительный свинячий трусливый футбол после забитого гола
Так теперь играют только чурки и спартак
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: ZeArt (Сегодня, 21:51) #
  • 0
  •  (2)

У нас в принципе только три команды играют открыто это Спартак,Зенит и Краснодар.Все остальные только от обороны.Обороняться всегда легче чем создавать.
Регистрация: 15.07.2017
№1 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 21:51) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Шинник»
Вас целый тайм возили.ты о чем?
Регистрация: 7.09.2015
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