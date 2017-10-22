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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миха Мевля: в РФПЛ все закрываются, в Европе "Зениту" попроще играть
Защитник "Зенита" Миха Мевля прокомментировал ничью в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча проходила в Москве на стадионе "ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)" и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд.
"Дерби — очень напряжённая игра, поэтому каких-то таких эмоций ожидали. Драки не было. Мы просто потолкались, и довольно легко из этого эпизода вышли.
Мы были готовы к такому стилю ЦСКА. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но во втором тайме смогли переломить игру, и всё закончилось так, как закончилось. Результат нас не устраивает. "Зенит" всегда хочет взять три очка.
В чемпионате России все закрываются и очень плотно играют в защите. Вы видите, что в Европе нам попроще играть. Мы должны больше работать и искать свои возможности на поле", - цитирует Мевлю "Чемпионат.сом".
"Дерби — очень напряжённая игра, поэтому каких-то таких эмоций ожидали. Драки не было. Мы просто потолкались, и довольно легко из этого эпизода вышли.
Мы были готовы к такому стилю ЦСКА. В первом тайме мы начали не лучшим образом, но во втором тайме смогли переломить игру, и всё закончилось так, как закончилось. Результат нас не устраивает. "Зенит" всегда хочет взять три очка.
В чемпионате России все закрываются и очень плотно играют в защите. Вы видите, что в Европе нам попроще играть. Мы должны больше работать и искать свои возможности на поле", - цитирует Мевлю "Чемпионат.сом".
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