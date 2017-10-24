Квинси Промес и Адриано часть тренировки "Спартака" провели индивидуально

"Спартак" в эти минуты проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".Полузащитник Квинси Промес и нападающий Луис Адриано часть тренировки провели, работая индивидуально.Как сообщалось ранее, в составе красно-белых к предстоящей кубковой игре не готовится защитник Андрей Ещенко.