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Квинси Промес и Адриано часть тренировки "Спартака" провели индивидуально

"Спартак" в эти минуты проводит тренировку в рамках подготовки к матчу 1/8 финала Кубка России со "Спартаком-Нальчик".

Полузащитник Квинси Промес и нападающий Луис Адриано часть тренировки провели, работая индивидуально.

Как сообщалось ранее, в составе красно-белых к предстоящей кубковой игре не готовится защитник Андрей Ещенко.

"Чемпионат.сом"
Теги: Промес Адриано Спартак
Сегодня, 18:12
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