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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Афанасьев: "Спартак" может побороться за тройку призеров РФПЛ
Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев прокомментировал выступление "Спартака" в нынешнем сезоне.
"Про чемпионство "Спартака" уже сложно уверенно говорить, но за тройку призеров красно-белые вступят в бой. Еще предостаточно игр, а также у нас присутствует своя специфика календаря.
Весной после большого перерыва все может измениться. Многое будет зависеть от того, как команда проведет зиму. Я думаю, что с каждой игрой "Спартак" будет прибавлять", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
"Про чемпионство "Спартака" уже сложно уверенно говорить, но за тройку призеров красно-белые вступят в бой. Еще предостаточно игр, а также у нас присутствует своя специфика календаря.
Весной после большого перерыва все может измениться. Многое будет зависеть от того, как команда проведет зиму. Я думаю, что с каждой игрой "Спартак" будет прибавлять", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
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