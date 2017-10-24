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Андрей Афанасьев: "Спартак" может побороться за тройку призеров РФПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Афанасьев прокомментировал выступление "Спартака" в нынешнем сезоне.

"Про чемпионство "Спартака" уже сложно уверенно говорить, но за тройку призеров красно-белые вступят в бой. Еще предостаточно игр, а также у нас присутствует своя специфика календаря.

Весной после большого перерыва все может измениться. Многое будет зависеть от того, как команда проведет зиму. Я думаю, что с каждой игрой "Спартак" будет прибавлять", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
Теги: Спартак
Сегодня, 18:18
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