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Андрей Панюков: уровень чемпионата Литвы? Приблизительно как наша ФНЛ

Нападающий "Зенита" Андрей Панюков сравнил уровень зарубежных турниров с РФПЛ и ФНЛ.

"Скажу так: любой команде ФНЛ во второй французской лиге пришлось бы о-очень тяжело. Там быстрый, техничный футбол, соперники дают друг другу играть. Здесь же некоторые матчи превращаются в сплошное мучение. Даже в премьер-лиге есть команды "ни себе – ни людям". Плюс во Франции другой уровень игроков. Как бы это обидно для нас не звучало. Португалия? Мне тяжело сравнивать, поскольку я выступал за вторую команду «Браги». Для меня это печальный опыт. Но тоже опыт! Уровень литовского чемпионата? Приблизительно как наша ФНЛ. Сейчас в Литве приблизительно равных по силе восемь клубов. Хотя раньше было десять", - цитирует Панюкова Bobsoccer.
Сегодня, 13:14
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