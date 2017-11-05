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Зоран Тошич: у ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич выразил мнение, что его бывший клуб ЦСКА сможет справиться с чередой неудач.

– Последние результаты ЦСКА оставляли желать лучшего. После эмоциональной победы над "Базелем" они улучшатся?

– Уверен, что тренерский штаб выжимает максимум из футболистов. У ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву. Ребята стараются и выкладываются в каждом матче, это видно. Да, случаются поражения. Но армейцы никогда не сдаются, уж я-то знаю. В этом фишка команды – собраться тогда, когда ее уже списали со счетов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тошич ЦСКА
Сегодня, 00:24
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